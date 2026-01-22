Украинец стал фигурантом уголовного дела из-за поста в мессенджере В Москве возбудили дело против украинца за пост с пропагандой терроризма

Гражданин Украины стал фигурантом дела о публичных призывах к осуществлению террористической деятельности и пропаганде терроризма в Москве, передает пресс-служба СК РФ. По данным ведомства, он разместил соответствующие посты в одном из мессенджеров. Инцидент произошел в январе прошлого года.

Фигурант, находясь на территории Московского региона, разместил в одном из мессенджеров для неограниченного круга лиц публикации, содержащие, согласно исследованию, признаки публичных призывов к террористической деятельности на территории Российской Федерации, а также пропаганды терроризма, — сказано в сообщении.

Ранее замначальника УФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Сергей Степанец сообщил, что в терактах на объектах РЖД в Северо-Западном федеральном округе применяли западные образцы взрывчатых веществ. По словам генерал-майора,их зафиксировали в 2025 году впервые с начала СВО.

Также сотрудники ФСБ предотвратили планировавшийся украинскими спецслужбами теракт на железнодорожном мосту в Пермском крае. В городе Чусовом задержали гражданина РФ 1972 года рождения, который действовал по указке мошенников.