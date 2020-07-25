Ложное сообщение о «минировании» жилых домов в Химках привело к эвакуации

https://static.news.ru/photo/83e51214-cf50-11ea-adb6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Неизвестный сообщил о заложенной бомбе в жилых домах подмосковных Химок, были эвакуированы 150 человек.

Поступило анонимное сообщение о «минировании» домов в Левоборежном микрорайоне городского округа Химки, — цитирует сообщение представителя экстренных служб РИА Новости.

Отмечается, что дом, расположенные по улице Зелёной были обследован. Вызов оказался ложным.

В агентстве отметили, что с конца 2019 года прошла волна угроз минирования. Сообщалось, что об угрозах взрыва в торговых центрах, судах, учебных заведениях, на станциях метро и вокзалах. В результате проведения проверок все сообщения оказались ложными.

Ранее NEWS.ru писал, что четыре суда в Москве эвакуировали из-за сообщений о минировании.