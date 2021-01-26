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Курсант погиб в Челябинске

18:18, 26 января 2021 19
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Тело курсанта Челябинского высшего военного авиационного училища штурманов нашли под окнами многоэтажного дома в Челябинске. По данным командования Челябинского гарнизона, причиной смерти стал несчастный случай.

Труп обнаружили в Калининском районе города утром 25 января. Молодой человек учился на втором курсе училища.

По предварительным данным, смерть наступила в результате несчастного случая. Курсант находился в каникулярном отпуске, — рассказали журналистам URA.RU в гарнизоне.

Военные сообщили, что молодой человек хотел сам отремонтировать наружный блок кондиционера в квартире родителей. Он не удержался и выпал из окна, расположенного на шестом этаже.

В настоящий момент сотрудники правоохранительных органов и военные проводят проверку обстоятельств случившегося.

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