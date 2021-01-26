Курсант погиб в Челябинске

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Ленинский районный суд Ростова-на-Дону принял решение об аресте координатора местного штаба политика Алексея Навального Ксении Середкиной на восемь суток. Такое решение противоречит требованию ч. 2 ст. 3.9 КоАП РФ, которая запрещает назначение административного ареста женщинам, имеющим детей в возрасте до 14 лет — у активистки 11-летняя дочь.

Женщину задержали 22 января, за день до акции в поддержку Навального. Её арестовали на трое суток по статье об организации массового мероприятия, повлёкшего нарушение общественного порядка. 25 января она должна...