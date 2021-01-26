Курсант погиб в Челябинске

https://static.news.ru/photo/70418986-5fec-11eb-8930-fa163e074e61_660.jpgФото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Тело курсанта Челябинского высшего военного авиационного училища штурманов нашли под окнами многоэтажного дома в Челябинске. По данным командования Челябинского гарнизона, причиной смерти стал несчастный случай.
Труп обнаружили в Калининском районе города утром 25 января. Молодой человек учился на втором курсе училища.
По предварительным данным, смерть наступила в результате несчастного случая. Курсант находился в каникулярном отпуске, — рассказали журналистам URA.RU в гарнизоне.
Военные сообщили, что молодой человек хотел сам отремонтировать наружный блок кондиционера в квартире родителей. Он не удержался и выпал из окна, расположенного на шестом этаже.
В настоящий момент сотрудники правоохранительных органов и военные проводят проверку обстоятельств случившегося.
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