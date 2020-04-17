В Лихтенштейне не исключили возможность второй волны пандемии COVID-19

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Снятие ограничений на массовые мероприятия может привести ко второй волне эпидемии. Об этом заявил министр социальных дел княжества Лихтенштейн Мауро Педраццини.

Это может произойти, если мы слишком быстро снимем меры ограничений, если позволим проведение мероприятий, в то время как вирус всё ещё широко распространён, — цитирует его РИА Новости.

Педраццини добавил, что вторая волна может быть вызвана также ослаблением иммунной системы зимой, кроме того, коллективный иммунитет ещё не сформирован. Он также считает, что прогнозы делать сложно, поскольку вторая волна заражения может прийти по любым причинам. Или не прийти вовсе.

Как писал NEWS.ru, национальная комиссия здравоохранения КНР сообщила, что за прошедшие сутки в стране были зарегистрированы 108 пациентов с коронавирусной инфекцией.