Самолёт, летевший из Москвы в Южно-Сахалинск, был вынужден совершить экстренную посадку в Красноярске. По данным Sakh.online, одному из пассажиров на борту стало плохо.
Воздушное судно приземлилось в аэропорту Емельяново. Ещё в воздухе сотрудники «Аэрофлота», которому принадлежит лайнер, пытались оказать пассажиру необходимую помощь. Но потом было приятно решение совершить экстренную посадку, чтобы передать пострадавшего медикам.
Также сообщается, что рейс из Красноярска в Южно-Сахалинск задерживается.
На днях на Камчатке вертолёт Ми-2 совершил жёсткую посадку. На борту вертолёта находился только пилот. По имеющимся данным, он не пострадал.
Ранее три человека погибли при крушении легкомоторного самолёта Cessna в городе Ухта Республики Коми. По данным агентства, падение воздушного судна произошло во время захода на посадку.