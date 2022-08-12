Летевший в Южно-Сахалинск самолёт экстренно сел в Красноярске

Фото: ALEXEY BYCHKOV/Global Look Press

Самолёт, летевший из Москвы в Южно-Сахалинск, был вынужден совершить экстренную посадку в Красноярске. По данным Sakh.online, одному из пассажиров на борту стало плохо.

Воздушное судно приземлилось в аэропорту Емельяново. Ещё в воздухе сотрудники «Аэрофлота», которому принадлежит лайнер, пытались оказать пассажиру необходимую помощь. Но потом было приятно решение совершить экстренную посадку, чтобы передать пострадавшего медикам.

Также сообщается, что рейс из Красноярска в Южно-Сахалинск задерживается.

На днях на Камчатке вертолёт Ми-2 совершил жёсткую посадку. На борту вертолёта находился только пилот. По имеющимся данным, он не пострадал.

Ранее три человека погибли при крушении легкомоторного самолёта Cessna в городе Ухта Республики Коми. По данным агентства, падение воздушного судна произошло во время захода на посадку.