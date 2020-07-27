«Ласточки» пойдут из Адлера в Анапу с остановками в Туапсе и Лоо

https://static.news.ru/photo/87440f42-d058-11ea-a83a-fa163e074e61_660.jpg Анапа, песчаный пляж Фото: NEWS.ru

Поезда «Ласточки» по маршруту Адлер — Краснодар — Анапа будут ходить каждый день с 1 августа. Поезд будет останавливаться в Хосте, Сочи, Дагомысе, Лоо, Лазаревском, Туапсе, Горячем ключе, Краснодаре, Разъезд 9 километр, Абинской, Афипской, Варениковской.

Цена билета будет начинаться с 1448 рублей. Из Адлера поезд будет отправляться в 13:25, прибывать в Анапу в 21:13. Из Анапы экспресс будет уходить в 5:28 и прибывать в Адлер в 13:16. Время в пути составит 7 часов 48 минут, сообщает пресс-служба РЖД.

В Анапе туристический сезон только начинается по сравнению с прошлым годом. С каждым днём увеличивается количество туристов, заполняются пляжи.

Анапа NEWS.ru

Цены на жильё и на питание сохраняются на уровне прошлого года. Работают столовые, ограничений на пляжах нет. Иногда на пляжах попадаются туристы в масках, надетых исключительно по собственному желанию.

NEWS.ru

Ранее NEWS.ru сообщал, что незаконно переоборудованный в автобус «УАЗ» с туристами перевернулся на трассе под Анапой. ДТП произошло на дороге, ведущей из посёлка Варваровка в посёлок Рассвет.