«УАЗ» с туристами перевернулся под Анапой

https://static.news.ru/photo/a7f46238-cb6b-11ea-ae7b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Анапа.Медиа/vk.com

Незаконно переоборудованный а автобус «УАЗ» с туристами перевернулся на трассе под Анапой. ДТП произошло на дороге, ведущей из посёлка Варваровка в посёлок Рассвет.

Водитель 1996 года рождения, управляя автомобилем «УАЗ», не выбрал безопасную скорость движения, допустил занос и опрокидывание. В результате ДТП никто не пострадал. Автомобиль получил механические повреждения, — рассказала РИА Новости представитель отдела пропаганды ГИБДД по Краснодарскому краю Ирина Завадская.

Предположительно, водитель «УАЗа» перевозил пассажиров с нарушениями ПДД. К моменту прибытия сотрудников ДПС пассажиры покинули место аварии. Сейчас правоохранительные органы проводят проверку на предмет того, не обращался ли кто-либо за медицинской помощью.

В отношении водителя заведены административные дела о нарушении перевозки людей и нарушении Правил дорожного движения.

Кроме того, при осмотре транспортного средства были выявлены внесённые изменения в конструкцию, за что водитель привлечён к административной ответственности по статье «Управление транспортным средством при наличии неисправностей», — подчеркнули в ведомстве.

Ранее, как писал NEWS.ru. туристический автобус с пассажирами перевернулся в Канаде на пути к леднику. В результате ДТП погибли три человека и ещё несколько пострадали. Происшествие случилось в провинции Альберта, в национальном парке «Джаспер». Пострадавших забирали вертолёты и машины скорой помощи.