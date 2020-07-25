Кутёж калужского депутата в Крыму подвергнут разбору в Заксобрании области

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Член молодёжного парламента Калужской области Денис Зиновкин устроил алкогольную вечеринку на набережной Севастополя. Его поведение по возвращении в Калугу будет рассмотренно на заседании Заксобрания.

Компанию Зиновкина сначала попытались утихомирить прохожие. На их замечания молодые люди не отреагировали, и местные жители вызвали полицию. Зиновкин, показав удостоверение приехавшим сотрудникам, заявил, что находится в Севастополе на праздновании дня ВМФ по приглашению губернатора Крыма.

По словам главы молодёжного парламента Калужской области Дарьи Никеевой, Зиновкин вернётся домой во вторник, 29 июля. На следующий день он должен будет присутствовать на заседании Заксобрания области, где будет разбираться его поведение в Крыму, сообщает издание «Подъём».

Мы будем разбираться в сложившейся ситуации и сделаем организационные выводы, — приводит пресс-служба Заксобрания области слова Никеевой.

День военно-морского флота отмечается сегодня. Помимо Севастополя, морские парады проходят в Североморске, Балтийске, Каспийске, Владивостоке, сирийском Тартусе и, конечно, в Санкт-Петербурге. В этом году на параде в городе на Неве впервые будет представлен большой десантный корабль проекта 11711 «Пётр Моргунов», писал NEWS.ru.