Старовойт поделился фотографиями из обстрелянного в Курской области Тёткино

Фото Роман Старовойт/t.me

Губернатор Курской области Роман Старовойт показал последствия обстрела приграничного с Украиной посёлка Тёткино. Глава региона разместил в Telegram снимки с места обстрела. На кадрах видны разрушенные дома и постройки, пробитые стёкла, воронки и осколки снарядов.

Старовойт ранее рассказал, что из-за обстрела посёлка с украинской стороны минимум один человек погиб, также есть раненые. Пострадавшим семьям глава региона пообещал необходимую помощь.

Ранее стало известно, что, по предварительным данным, в Тёткино погиб водитель грузового автомобиля, который привёз сырьё на местный спиртзавод. Именно по этому предприятию было нанесено несколько ударов. На месте работают оперативные службы, сообщается о неразорвавшихся снарядах.