Курьеры Delivery Club объявили бессрочную забастовку в Москве

https://static.news.ru/photo/f5adc392-c059-11ea-aff8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Москве около 300 курьеров Delivery Club объявили бессрочную забастовку из-за двухмесячной задержки зарплат. 9 июля протестующие намерены выйти к офису Mail.Ru Group. В Delivery Club заверили, что курьерам задолжала одна из логистических компаний и сейчас сервис работает в штатном режиме.

Сейчас триста ваших коллег находятся в бедственном положении. Компания Delivery Club не выплачивает им зарплату на протяжении двух месяцев. Часть из них уже лишилась жилья, ночует в парках Москвы и подъездах домов. У них нет денег на еду, им нечем кормить своих детей. Это не работа, это рабство, — говорится в сообщении профсоюза «Курьер».

Работники доставки требуют выплатить все долги по зарплате, заключить постоянные трудовые договоры вместо договоров об оказании услуг, прекратить принуждать курьеров переходить на самозанятость, отменить систему штрафов и восстановить ранее незаконно уволенных курьеров. Руководство Delivery Club они предупредили о коллективном обращении в Следственный комитет с заявлением о возбуждении уголовного дела по ст. 145.1 УК РФ (невыплата заработной платы, пенсий, стипендий, пособий и иных выплат).

Нашими силами кормили весь город. Наш труд должен быть оплачен и защищён, — уверены курьеры.

Как сообщили АГН «Москва» в пресс-службе Delivery Club, сервис сейчас работает в штатном режиме, количество курьеров на смене соответствует плану, долги перед ними будут погашены «в ближайшее время».

Проблемы возникли у одного из наших второстепенных логистических партнёров, они не оказывают влияние на работу сервиса. Договор с этой компанией находится в стадии расторжения,— уточнили в компании.

Позже стало известно, что следователи уже начали проверку информации о невыплате курьерам заработной платы.

Как писал NEWS.ru, «Азбука вкуса», Perekrestok.ru, Ozon, «Додо пицца» и Delivery Club при поддержке группы креативных агентств Possible Group создали инсталляцию, которой выразили благодарность всем курьерам и сотрудникам служб доставки, работавшим во время режима самоизоляции на фоне пандемии коронавируса. Это первый памятник в мире, посвящённый сотрудникам служб доставки. Российские компании — лидеры e-commerce и foodtech в стране — посчитали важным подчеркнуть большой вклад и людей других профессий, в частности курьеров и работников служб доставки, которые в непростое время обеспечивали людей всем необходимым, рискуя собственным здоровьем. Арт-объект установили в Москве на территории «Товарищества Рябовской мануфактуры» в Холодильном переулке у дома № 3. Автором работы стал художник-постановщик Алексей Гарикович, который известен своими креативными работами для FMCG-брендов. При создании памятника были использованы бетон и металл — материалы, традиционно ассоциирующиеся с городской средой и урбанистическим стилем. На табличке создатели написали: «Тем, кто сделал самоизоляцию возможной».