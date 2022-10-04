Kub Mash: в Краснодаре мобилизовали тренера с тяжелой травмой позвоночника

Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Сборный пункт военного комиссариата

Краснодарца с тяжёлой травмой позвоночника отправили на военную подготовку под Майкоп, сообщает Telegram-канал Kub Mash. Отмечается, что бывшего тренера по имени Алексей мобилизовали без медкомиссии и сейчас он вынужден самостоятельно колоть себе обезболивающие лекарства.

В 30 лет тренер Алексей надорвал крестцовый отдел. На этом карьера в профессиональном спорте закончилась, началась череда таблеток и реабилитаций. Максимум, на который он смог восстановиться, — снова начал ходить, каждый раз преодолевая боль, — сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что житель Зеленограда Азамат Ямбаев был мобилизован и отправлен на боевые учения в Наро-Фоминск, несмотря на перелом позвоночника при прохождении альтернативной службы в 2018 году. По словам жены Ямбаева, он страдает от боли при ходьбе, сидении и физических нагрузках. Тем не менее в военном билете у мужчины указана категория А, а полноценной медкомиссии при его мобилизации не было. 30 сентября во время тренировок Ямбаев упал на спину и пожаловался на сильные боли, однако к врачу его не отвели.