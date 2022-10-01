В Москве призвали мужчину с травмой позвоночника

Фото: Илья Кошелев/NEWS.ru

Повестка в военкомат

Житель Зеленограда Азамат Ямбаев был мобилизован и отправлен на боевые учения в Наро-Фоминск, несмотря на перелом позвоночника, сообщила «Дождю» (внесен в список СМИ, исполняющих функции иностранного агента) его жена Альбина. Супруга призванного рассказала, что с 2012 по 2018 год он проходил альтернативную службу. В 2018 году Ямбаев получил перелом позвоночника, после чего не смог вернуться на службу.

Целый месяц лежал и не мог встать и сесть. За ним ухаживали жена с мамой и санитары. В рекомендациях из выписки указано, что ему нельзя поднимать вес более пяти кг и запрещены занятия активными видами спорта, иначе можно остаться инвалидом на всю жизнь, — сказала жена мобилизованного.

Ямбаева призналась, что ее муж страдает от боли при ходьбе, сидении и физических нагрузках. Тем не менее, в военном билете у мужчины указана категория «А». Данная категория означает наивысший показатель здоровья.

Полноценной медкомиссии пройдено не было, его осмотрели лишь хирург и невролог, решение было — «годен», — отметила собеседница телеканала.

30 сентября во время тренировок Ямбаев упал на спину и пожаловался на сильные боли, однако ко врачу его не отвели.

Ранее сообщалось, что студент Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) Артем Новожилов с инвалидностью III степени не смог вылететь из Минеральных Вод в Ереван со своим другом из-за частичной мобилизации. По словам учащегося, он должен был отправиться в Армению, чтобы сдать языковые тесты TOEFL и GRE для поступления в один из вузов США на PhD (докторантура).