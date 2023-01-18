Крымские ученые получили первое поколение нового гибрида овец

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Ученые НИИ сельского хозяйства Крыма получили первое гибридное потомство овец. Для этого они скрестили мясных тонкорунных баранчиков с ярками — молодыми овцами, которые еще не достигли репродуктивного возраста — цигайской породы, традиционной для региона, сообщает «МК в Крыму».

Как пишет издание, для создания стойкого генотипа ученым необходимо от 5 до 10 лет. Баранчики и 45 ярок, которых используют для скрещивания, содержатся в отдельном медико-биологическом учреждении для лабораторных животных в НИИ. Туда же поместили молодое гибридное потомство. Ученые Крыма продолжают работу над созданием новой породы овец.

Ранее в России клонированная корова впервые принесла потомство. Теленок, которому дали имя Декабристка, родился 30 декабря 2022 года. Животное находится под постоянным наблюдением ветеринаров, состояние его здоровья стабильно. Целью эксперимента было доказать, что клонированные животные плодовиты.

10 октября 2019 года в японском заповеднике в Исикаве умерла корова Кага. Это была одна из коров-близнецов, появившихся в результате клонирования. Корова прожила 21 год и умерла от старости. В последние недели ветеринары проводили поддерживающую терапию.