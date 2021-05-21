Крымчанина посадили на 11 лет за госизмену

https://static.news.ru/photo/b618b962-ba22-11eb-939f-96000091f725_660.jpg Иван Яцкин Фото: facebook.com/nikolay.polozov

Обвиняемого в госизмене жителя Крыма Ивана Яцкина приговорили к 11 годам колонии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Верховного суда региона.

Приговором Верховного суда Республики Крым житель республики Иван Яцкин признан виновным в инкриминируемом ему деянии. Ему назначено наказание в виде 11 лет лишения свободы с ограничением свободы на 1 год, — цитирует агентство сообщение.

В пресс-службе отметили, что Яцкин будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

Ранее Московский городской суд приговорил доцента Московского авиационного института (МАИ) Алексея Воробьёва к 20 годам колонии строгого режима за госизмену. Кроме того, его обязали выплатить штраф в размере одного миллиона рублей. Осуждённому вменялись незаконный экспорт сырья и оказание услуг по созданию военной техники.