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Крымчанина посадили на 11 лет за госизмену

13:42, 21 мая 2021
Иван Яцкин Иван Яцкин Фото: facebook.com/nikolay.polozov

Обвиняемого в госизмене жителя Крыма Ивана Яцкина приговорили к 11 годам колонии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Верховного суда региона.

Приговором Верховного суда Республики Крым житель республики Иван Яцкин признан виновным в инкриминируемом ему деянии. Ему назначено наказание в виде 11 лет лишения свободы с ограничением свободы на 1 год, — цитирует агентство сообщение.

В пресс-службе отметили, что Яцкин будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

Ранее Московский городской суд приговорил доцента Московского авиационного института (МАИ) Алексея Воробьёва к 20 годам колонии строгого режима за госизмену. Кроме того, его обязали выплатить штраф в размере одного миллиона рублей. Осуждённому вменялись незаконный экспорт сырья и оказание услуг по созданию военной техники.

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