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Крымчан будут вакцинировать прямо на рабочем месте

16:51, 20 октября 2021
Крымчан будут вакцинировать прямо на рабочем месте Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Руководители предприятий обязаны обеспечить вакцинацию своих сотрудников, иначе они могут получить крупный штраф. Для этого работодателям надо составить список сотрудников и обратиться в ближайшее медицинское учреждение, сообщил замминистра здравоохранения Республики Крым Антон Лясковский. Об этом пишет «МК в Крыму».

Согласно требованиям Роспотребнадзора предприятия, не выполнившие требование о массовой вакцинации, будут оштрафованы. Чтобы этого избежать, руководитель должен отнести список сотрудников в ближайшее медицинское учреждение: тогда в организацию направят врачей, чтобы они могли вакцинировать работников, не отрывая их от производства.

Ранее власти Крыма ввели принудительную вакцинацию для ряда граждан. Под особое внимание попали сотрудники, которые из-за работы вынуждены контактировать с большим количеством людей: например, сотрудники сферы торговли, ресторанного и гостиничного бизнеса, сферы красоты, общественного транспорта, включая такси, ЖКХ, бытовых услуг.

20 октября Россия вновь побила собственный антирекорд по смертности от коронавируса: за сутки в РФ от инфекции погибло более тысячи человек. Зафиксировано 1028 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровел 25 231 человек.

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