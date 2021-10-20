Крымчан будут вакцинировать прямо на рабочем месте

Руководители предприятий обязаны обеспечить вакцинацию своих сотрудников, иначе они могут получить крупный штраф. Для этого работодателям надо составить список сотрудников и обратиться в ближайшее медицинское учреждение, сообщил замминистра здравоохранения Республики Крым Антон Лясковский. Об этом пишет «МК в Крыму».
Согласно требованиям Роспотребнадзора предприятия, не выполнившие требование о массовой вакцинации,
Ранее власти Крыма ввели принудительную вакцинацию для ряда граждан. Под особое внимание попали сотрудники, которые из-за работы вынуждены контактировать с большим количеством людей: например, сотрудники сферы торговли, ресторанного и гостиничного бизнеса, сферы красоты, общественного транспорта, включая такси, ЖКХ, бытовых услуг.
20 октября Россия вновь побила собственный антирекорд по смертности от коронавируса: за сутки в РФ от инфекции погибло более тысячи человек. Зафиксировано 1028 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровел 25 231 человек.