Крымчан будут вакцинировать прямо на рабочем месте

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Дети мигрантов сколотили банду и «держат район», запугивая детей Новосибирска и избивая их с особой жестокостью. На это обратил внимание местный депутат Ростислав Антонов, передаёт Сиб.фм.

Дети мигрантов сколотили устойчивую группу и взяли на себя тяжкий труд «держать» район. Некоторое время назад на заседании межведомственной комиссии по профилактике экстремизма начальник департамента образования мэрии города Новосибирска Рамиль...