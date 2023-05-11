Крупный пожар вспыхнул на складах Норильска В Норильске загорелись склады на площади в три тысячи квадратных метров

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В городе Норильск Красноярского края загорелись складские помещения, огонь распространился по площади в, примерно, три тысячи квадратных метров, передает РИА Новости со ссылкой на МЧС. В тушении огня участвуют свыше 40 человек и 12 единиц техники. Что стало причиной крупного пожара на складах на Вальковском шоссе пока неизвестно.

На Вальковском шоссе происходит загорание складских помещений на площади 3 тысячи квадратных метров, — говорится в сообщении.

В краевом главке МЧС РФ изначально сообщили о площади в 1,5 тысячи квадратных метров, однако, согласно обновленной информации, это говорит о том, что пламя стремительно разрастается.