Крупный пожар в гостинице под Екатеринбургом попал на видео

Фото: МЧС РФ

Гостиница «Дружинино» горит на Пермском тракте под Екатеринбургом, кадры с места происшествия опубликовал Telegram-канал SHOT. По его сведениям, площадь возгорания составляет свыше 1000 квадратных метров.

На кадрах видно, что огнем охвачена вся крыша здания. По предварительным данным, пострадавших в результате пожара нет, поскольку постояльцы и персонал успели эвакуироваться.

В тушении пожара задействованы 25 человек и восемь единиц техники, сообщила пресс-служба МЧС Свердловской области. На опубликованных ведомством кадрах видно, что огонь распространился на второй этаж здания.

Ранее сообщалось, что в Москве произошел пожар в многоэтажном жилом доме. Очаг возгорания находился в одной из квартир на девятом этаже. В результате пожара погибли два человека. Огнеборцы смогли спасти шестерых жильцов.

До этого в результате крупного пожара в частном секторе Барнаула погибли два пенсионера. Пожарным удалось ликвидировать возгорание на площади 140 квадратных метров, благодаря их действиям были спасены три человека, в том числе ребенок.