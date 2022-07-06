Критик Соседов оценил идею конкурса памятника Шатунову

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Музыкальный критик Сергей Соседов в разговоре с News.ru прокомментировал идею конкурса памятника солисту группы «Ласковый май» Юрию Шатунову. По словам эксперта, нет ничего экстраординарного в объявлении конкурса по созданию памятника артисту.

Ничего экстраординарного в объявлении конкурса по созданию памятника артисту ли, военачальнику или кому-либо ещё нет. Это обычная практика. Вспомните: точно так же объявляли конкурс идей для памятников Высоцкому, маршалу Жукову, Цою и другим, — заявил Соседов.

По словам критика, к могилам известных, заслуженных, значимых людей приходит очень много людей, поклонников, экскурсантов, и памятники знаменитастям должны иметь по возможности художественную, а в некоторых случаях и историческую ценность.

Прекрасно, что семье Шатунова небезразлично, как Юра будет увековечен в памятнике и как его увидят многочисленные поклонницы, — резюмировал Соседов.

Ранее Соседов критично высказался о покойном певце Юрии Шатунове. Музыкальный критик заявил, что Шатунов является посредственностью для своего времени, а также сравнил его с артисткой Ольгой Бузовой. Также он отметил, что Шатунов заработал свою популярность благодаря непосредственности и простоте.