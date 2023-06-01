«Кричала дико»: мать о дочери, пострадавшей от нападения собаки в Тюмени Жительница Тюмени рассказала о состоянии дочери, пострадавшей от нападения бойцовой собаки

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Тюмени агрессивная бойцовская собака набросилась на маленькую девочку в подъезде жилого дома, сообщили в региональном управлении МВД. Мать пострадавшей, Анна Башкирова, в беседе с NEWS.ru рассказала, что ее дочь сильно перепугалась, а на ее теле остались следы от укусов. По словам женщины, ранее собака нападала и на нее саму, однако дело «замялось».

Когда моя дочь пошла на прогулку у лифта к ней выбежала соседская собака и напала. Не знаю породы, но бойцовская. Ребенок, конечно, сильно испугался, кричала дико. Мы около часа ждали скорую в больницу, уже после я обратилась в полицию. Заявление написано, будут разбираться. Два года назад эта же собака и меня покусала, но так это дело и замялось, — заявила жительница Тюмени.

Она отметила, что после нападения хозяйка собаки вызвалась вернуть ей три тысячи рублей за порванные джинсы, однако денег на лечение укусов она не предложила. В ответ на это мать пострадавшей заявила, что желает усыпления агрессивного животного.

Ранее сообщалось, что жительница поселка Лая под Нижнем Тагилом оставила 10-летнего ребенка истекать кровью после того, как на него напала ее бойцовая собака. По словам матери пострадавшего, хозяйка пса обвинила мальчика в том, что он махал руками.