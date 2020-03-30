https://static.news.ru/photo/e27410c2-726d-11ea-82e3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Воспитатели красноярских детских садов перешли к онлайн-занятиям с малышами. Для таких уроков они открыли страничку в Instagram @m_vospitateli.

С 9 до 11 часов педагоги будут вести прямые эфиры для детей от 3 до 7 лет. В основном это будут развивающие, творческие и познавательные игры. Вечером воспитатели будут читать сказки. Занятия и мастер-классы можно будет посмотреть и в записи, пишет «МК Красноярск».

В России из-за распространения коронавируса закрыты образовательные и досуговые учреждения. В стране выявлено 1836 случаев инфицирования, 64 пациента выписаны из больниц, девять умерло. По всему миру COVID-19 подхватили более 723 тысяч человек, свыше 33 тысяч умерли, более 151 тысячи выздоровели.

Как писал NEWS.ru, московские детские сады и школы в период с 30 марта по 3 апреля организуют дежурные группы для детей, чьи родители должны выходить на работу во время карантина. Численность групп составит до 12 человек. В них будут принимать дошкольников и учащихся с первого по четвёртый класс.