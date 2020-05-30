Краснокнижных хищных птиц заметили в московских парках

https://static.news.ru/photo/4620dd6a-a268-11ea-a9cf-fa163e074e61_660.jpg Фото: moscowzoo.ru

В природных парках столицы наблюдатели заметили ястребов-тетеревятников и перепелятников, а также коршунов, канюков и осоедов, занесённых в Красную книгу Москвы.

В природных парках столицы заметили хищных птиц семейства ястребиных. Они приносят большую пользу экосистеме, поедая грызунов и крупных насекомых и регулируя их численность, — говорится в сообщении на сайте mos.ru.

В Москве тетеревятников видели уж более чем на 30 территориях внутри МКАД. Более мелких ястребов — перепелятников наблюдали в парках «Измайлово», «Кузьминки-Люблино», «Кусково», а также в Битцевском лесу и Серебряном бору. Канюков замечали в парке «Кузьминки-Люблино», а в Подмосковье этот вид считается самым многочисленным среди хищных птиц. Самого редкого пернатого хищника столицы — осоеда — в этом году встречали в крупных лесопарках города. Специалисты не исключают, что в будущем эти птицы могут поселиться в Москве.

Как писал NEWS.ru, дикие кабаны стали появляться на дорогах Санкт-Петербурга. В поисках пищи они заходят на окраины города и становятся проблемой для автовладельцев. Одно из животных уже попало под колёса машины. При этом в случае такого ДТП водитель обязан вызвать сотрудников ГИБДД, чтобы не стать фигурантом дела о причинении ущерба государственной собственности. Именно ею в соответствии с федеральным законом «О животном мире» являются все обитающие в состоянии естественной среды дикие звери, напомнили городские власти. Особенно активно кабаны перемещаются в тёмное время суток. Нуждающиеся в корме животные способны преодолевать многокилометровые расстояния и появляться на дороге неожиданно. В связи с этим в мэрии попросили водителей соблюдать скоростной режим и быть особо внимательными на автодорогах после захода солнца.