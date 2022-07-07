Контрразведка пришла с обысками к военкому Крыма «Крыминформ»: военного комиссара Крыма подозревают во взятках, в его кабинете начался обыск

Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости

Военный комиссар Республики Крым Юрий Лымарь попал в поле зрения военной контрразведки Южного военного округа, сообщает «Крыминформ» со ссылкой на источник в силовых структурах региона. Он подозревается в злоупотреблениях и получении взяток. В настоящее время у военного чиновника проводятся обыски.

Военная контрразведка Южного военного округа проводит обыски у военкома Крыма Юрия Лымаря, — сообщил источник.

По данным оперативников, военный комиссар мог отдавать незаконные распоряжения и брать за это деньги. Сейчас рассматривается вопрос о возбуждении уголовных дел по статьям 285 (злоупотребление должностными полномочиями) и 290 (взятка) УК РФ, сообщил источник издания. По некоторым данным, по подозрению во взяточничестве под следствием сейчас находятся должностные лица военных комиссариатов Джанкоя, Симферополя и Белогорска.

Ранее Хамовнический суд Москвы приговорил к семи годам колонии и штрафу в 30 млн рублей генерал-майора МВД Александра Мельникова. Он пытался получить взятку в 100 млн рублей за прекращение уголовного дела против бизнесмена. В отношении генерала было возбуждено уголовное дело о покушении на мошенничество в особо крупном размере.