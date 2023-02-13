В комитете по сохранению культурного наследия, а также в комитете по культуре и туризму Ленинградской области проводится проверка из-за подозрений в хищении средств, сообщает издание 78.ru со ссылкой на источник. По данным следствия, деньги должны были пойти на реставрацию крепости Копорье.
Издание сообщает, что Следственный комитет проводит обыски с изъятием документов, связанных с уголовным делом о хищении. Летом 2017 года фигурантом стала директор областного Музейного агентства Леся Колесникова.
В комитете общественных коммуникаций Ленобласти напомнили, что расследование уголовного дела было прекращено ещё в 2020 году.
В начале февраля в Новосибирской области спецслужбы задержали экс-сотрудницу филиала «Почты России» в Магадане, которую подозревают в хищении средств из бюджета организации. С помощью фиктивных почтовых переводов она сумела вывести 4,5 млн рублей.
Кроме того, в Новосибирске вынесли приговор трем сотрудницам местной психиатрической больницы за похищение 5,5 млн рублей у 15 пациентов. Женщины занимались преступной деятельностью начиная с 2016 года. Обвиняемых признали виновными в мошенничестве с использованием электронных средств платежа, а также в получении взяток в крупном и особо крупном размерах.