Командир российского расчета ПВО рассказал об уничтожении ракет HIMARS Командир российского расчета ПВО: уничтожаем ракеты HIMARS минимум трижды в неделю

Фото: Senior Airman Beaux Hebert/Keystone Press Agency/Global Look Press

РСЗО HIMARS

Командир российского расчета ПВО заявил, что на Запорожском направлении силы противовоздушной обороны регулярно уничтожают ракеты американской реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS. По его словам, это происходит минимум трижды в неделю, сообщает РИА Новости.

Сегодня нами была уничтожена ракета установки HIMARS <...>. Раза три в неделю точно с такими ракетами имеем дело, — подчеркнул командир ракетчиков.

Представители ДНР и ЛНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) ранее заявили, что ракеты к американской HIMARS M142 несовершенны, у них порой не срабатывает боевая часть.

Ранее начальник войсковой ПВО Вооруженных сил РФ Александр Леонов заявил, что российская ПВО в ходе спецоперации на Украине сбила свыше 1700 ракет и реактивных снарядов. По его словам, удавалось сбивать широко разрекламированные ракеты HIMARS и HARM.