Командир российского расчета ПВО заявил, что на Запорожском направлении силы противовоздушной обороны регулярно уничтожают ракеты американской реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS. По его словам, это происходит минимум трижды в неделю, сообщает РИА Новости.
Сегодня нами была уничтожена ракета установки HIMARS <...>. Раза три в неделю точно с такими ракетами имеем дело, — подчеркнул командир ракетчиков.
Представители ДНР и ЛНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) ранее заявили, что ракеты к американской HIMARS M142 несовершенны, у них порой не срабатывает боевая часть.
Ранее начальник войсковой ПВО Вооруженных сил РФ Александр Леонов заявил, что российская ПВО в ходе спецоперации на Украине сбила свыше 1700 ракет и реактивных снарядов. По его словам, удавалось сбивать широко разрекламированные ракеты HIMARS и HARM.