Командир «Ахмата» оценил способность переданных ВСУ ракет поменять ход СВО Командир «Ахмата»: никакое количество переданных Украине ракет не поменяет ситуацию

Фото: Пресс-служба Главы Чеченской Республики

Апты Алаудинов, помощник главы Чечни и командир спецназа «Ахмат», в своем Telegram-канале выразил уверенность в том, что никакое количество ракет, которые получит Киев, не изменит ситуацию на линии фронта. Он также заметил, что «новые танки, поставленные Украине, взрываются так же ярко, как и старые».

Давайте посмотрим правде в глаза: не могут дать Украине такого количества ракет, которое могло бы поменять исход войны. Да, враг получит n-количество ракет, и он ударит по определенным участкам. Но мы-то тоже не кукурузу охраняем. Мы к этому готовились и готовы! — написал Алаудинов.

По поводу западных танков он отметил, что их нужно обслуживать, в связи с чем Украина будет вынуждена потратить все иностранные кредиты. Также Алаудинов подчеркнул, что Киев не располагает теми ресурсами, которые могли бы повлиять на исход этой войны в его пользу.

Тех сил и средств, которые сегодня собраны на Украине, недостаточно для того, чтобы повергнуть Россию. Это однозначно, — подчеркнул Алаудинов.

Ранее Минобороны России опровергло заявления о прорыве обороны на различных участках линии боевого соприкосновения с ВСУ. Там подчеркнули, что на Купянском направлении активные действия не ведутся. На Донецком направлении пресечены три попытки противника провести разведку боем и отражены восемь атак ВСУ на позиции ВС РФ.

Кроме того, оборонное ведомство заявило, что штурмовые отряды продолжают освобождать западную часть Артемовска. Там уточнили, что штурм проходит при поддержке авиации и артиллерии.