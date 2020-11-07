Колокольцев открыл в Сочи памятник главе МВД Российской империи

https://static.news.ru/photo/7380cf56-20dd-11eb-91cd-fa163e074e61_660.jpg Фото: мвд.рф

Глава МВД РФ Владимир Колокольцев открыл в Сочи памятник Ивану Горемыкину, который возглавлял ведомство в 1895–1899 годах. Монумент установлен в сквере у мемориального комплекса «Завокзальный».

Современники отмечали абсолютную верность Ивана Логгиновича государю и служебному долгу. Своей главной задачей он считал сохранение единства России и укрепление её мощи, — цитирует пресс-служба МВД речь Колокольцева в ходе торжественной церемонии.

Он отметил, что Горемыкин придавал большое значение развитию местного самоуправления. При нём была преобразована структура МВД, создано особое переселенческое управление и проведена первая в России перепись населения. Кроме того, он уделял значительное внимание совершенствованию законодательства и, в частности, ужесточению ответственности за должностные преступления.

Кроме службы на посту главы МВД, Горемыкин в 1906-м и 1914–1916 годах был председателем Совета министров Российской империи. В декабре 1917 года он погиб в Сочи в результате разбойного нападения.

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