Колокольцев открыл в Сочи памятник главе МВД Российской империи

Глава МВД РФ Владимир Колокольцев открыл в Сочи памятник Ивану Горемыкину, который возглавлял ведомство в 1895–1899 годах. Монумент установлен в сквере у мемориального комплекса «Завокзальный».
Современники отмечали абсолютную верность Ивана Логгиновича государю и служебному долгу. Своей главной задачей он считал сохранение единства России и укрепление её мощи, — цитирует пресс-служба МВД речь Колокольцева в ходе торжественной церемонии.
Он отметил, что Горемыкин придавал большое значение развитию местного самоуправления. При нём была преобразована структура МВД, создано особое переселенческое управление и проведена первая в России перепись населения. Кроме того, он уделял значительное внимание совершенствованию законодательства и, в частности, ужесточению ответственности за должностные преступления.
Кроме службы на посту главы МВД, Горемыкин в 1906-м и 1914–1916 годах был председателем Совета министров Российской империи. В декабре 1917 года он погиб в Сочи в результате разбойного нападения.
Ранее NEWS.ru писал, что мэр Москвы Сергей Собянин возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата в связи с годовщиной исторического парада 1941 года. Участие в церемонии приняли волонтёры, представители общественных организаций и молодёжных патриотических объединений.
Хотите получать новости быстрее всех? Подписывайтесь на нас в Telegram