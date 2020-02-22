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В Москве ожидается усиление ветра с порывами до 19 м/с. В связи с этим МЧС рекомендует не парковать автомобили под деревьями и обходить стороной шаткие конструкции.

В период с 18:30 22 февраля до 10:00 23 февраля местами в Москве ожидается усиление ветра порывами 14–​19 м/с, — сообщили «Интерфаксу» в столичном главке МЧС. Уточняется, что ветер будет...