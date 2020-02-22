Мусорный полигон, на который свозятся отходы с прибрежной зоны Байкала, необходимо модернизировать, заявил врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев.
В решении вопроса модернизации полигона для нас очень важна поддержка на федеральном уровне. Мы в свою очередь должны войти в национальный проект «Экология», — сказал Кобзев во время поездки по Ольхонскому району.
Его слова передаёт пресс-служба правительства области.
Администрация района направила в Минприроды РФ ходатайства о согласовании вопроса размещения прудов естественного испарения на территории полигона.
Как ранее писал NEWS.ru, Кобзев выступил против внесения Байкала в федеральные территории. По мнению политика, нынешнее законодательство полностью оберегает озеро.
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