Кемеровские священники облетели Кузбасс с молитвой от COVID-19

Священнослужители облетели Кемеровскую область с молитвой об избавлении региона от коронавируса.
Перед вылетом священники совершили краткий молебен, во время которого возгласили особые прошения и молитву, утверждённые патриархом Московским и всея Руси для употребления в период распространения вируса. После этого они окропили святой водой терминалы аэровокзала, самолёт и ВПП.
Общая протяжённость полёта составила около 900 километров. Пролетая над крупными населёнными пунктами, священники также окропляли их святой водой,
Согласно последним данным, в регионе зафиксировано 5 случаев заболевания коронавирусом, 2 человека выздоровели. В России выявлено 6,3 тысячи случаев заражения COVID-19. Жертвами инфекции стали 45 человек, выздоровели 406.
В мире насчитывается 1,2 млн инфицированных. Скончались 66,4 тысячи человек, выздоровели около 263 тысяч.
Ранее NEWS.ru писал, что священники совершили авиационный крестный ход в Волгограде для избавления от коронавируса.
Добавьте наши новости в избранные источники