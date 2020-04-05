Кемеровские священники облетели Кузбасс с молитвой от COVID-19

https://static.news.ru/photo/6c5bb0d8-77dc-11ea-99e7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Священнослужители облетели Кемеровскую область с молитвой об избавлении региона от коронавируса.

Перед вылетом священники совершили краткий молебен, во время которого возгласили особые прошения и молитву, утверждённые патриархом Московским и всея Руси для употребления в период распространения вируса. После этого они окропили святой водой терминалы аэровокзала, самолёт и ВПП.

Общая протяжённость полёта составила около 900 километров. Пролетая над крупными населёнными пунктами, священники также окропляли их святой водой, сообщается на сайте Кузбасской митрополии.

Согласно последним данным, в регионе зафиксировано 5 случаев заболевания коронавирусом, 2 человека выздоровели. В России выявлено 6,3 тысячи случаев заражения COVID-19. Жертвами инфекции стали 45 человек, выздоровели 406.

В мире насчитывается 1,2 млн инфицированных. Скончались 66,4 тысячи человек, выздоровели около 263 тысяч.

Ранее NEWS.ru писал, что священники совершили авиационный крестный ход в Волгограде для избавления от коронавируса.