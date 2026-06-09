Катание на сапборде закончилось смертью 14-летней школьницы На Кубани не умевшая плавать школьница погибла при катании на сапборде

В городе Горячий Ключ Краснодарского края утонула 14-летняя школьница, катавшаяся на сапборде с подругой, сообщил Telegram-канал SHOT. Трагедия произошла накануне на Круглом озере, популярном месте отдыха у местных жителей и туристов.

Девочки взяли сапборд у взрослого знакомого и отправились кататься, несмотря на то, что купальный сезон еще не открыт. На берегу озера установлены таблички, запрещающие купание.

Подростки сели на сап вдвоем без спасательных жилетов и каких-либо страховочных средств. Проплыв около 35 метров, они перевернулись и сразу пошли ко дну, так как обе не умели плавать.

Очевидцам удалось вытащить на берег подругу погибшей, однако спасти саму Ангелину не смогли. Известно, что погибшая училась в школе №2 и занималась спортом. Прокуратура Краснодарского края в настоящее время устанавливает все обстоятельства случившегося.

Ранее управление Следственного комитета России по Ленинградской области возбудило уголовное дело о причинении смерти по неосторожности по факту гибели 16-летнего подростка. Он утонул накануне в Колтушском озере во Всеволожском районе.