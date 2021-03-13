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КамАЗ проехал: в Дагестане рухнул автомобильный мост

09:59, 15 марта 2021 62
Фото: 05.mchs.gov.ru

В Дагестане при проезде грузовика рухнул автомобильный мост. Один человек пострадал, жертв происшествия нет, передаёт пресс-служба управления МЧС по региону.

В районе населенного пункта Хебда при проезде грузового автомобиля КамАЗ обрушился мост, предварительно, пострадал один человек, — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что без автомобильного сообщения остались три населённых пункта — Кахиб, Гоор, Хиндах. На текущий момент к месту обрушения отправлен пожарно-спасательный гарнизон.

Ранее NEWS.ru писал, что в Санкт-Петербурге в период с 13 марта по 15 мая будет закрыт проезд под мостом через реку Кузьминка, который в народе называют «мостом глупости» из-за периодически застревающих под ним грузовых автомобилей. Проезд закрывается в целях восстановления фрагмента моста над улицей Труда. После ремонтных работ будет проведено дополнительное освидетельствование балок и принято решение о дальнейшем запрете проезда под переправой.

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