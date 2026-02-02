Калининградцев призвали отказаться от вождения из-за аномальных морозов

Жителей Калининградской области призвали по возможности отказаться от вождения в связи с аномальными морозами, пишет «МК в Калининграде» со ссылкой на региональную Госавтоинспекцию. Гражданам, которые не могут сделать этого, посоветовали проявлять на дорогах максимальную осторожность.

При экстремально низких температурах водителям следует уделять повышенное внимание технической исправности автомобиля, отметили в ГАИ. Во время движения крайне важно сохранять высокую концентрацию, соблюдать безопасную дистанцию и интервал, а также строго контролировать скоростной режим.

Все маневры на зимней дороге требуют особой аккуратности. Водителей призвали включать ближний свет фар или дневные ходовые огни. В снегопад или туман к ним следует добавлять противотуманные фары. Кроме того, при сильном ухудшении видимости нужно снижать скорость и включать аварийную сигнализацию, подытожили правоохранители.

Ранее автоэксперт Никита Родионов заявил, что плавный старт при начале поездки поможет защитить машину в морозы. Он отметил, что стиль вождения влияет на сохранность автомобиля не меньше технических деталей.