Как русские на Сахалине отбивались от бурана: топ-3 историй выживания

https://static.news.ru/photo/34ae741a-470b-11ea-b0a4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

В 2021 году зима не дала расслабиться россиянам. Пока москвичи утопают в полуметровых сугробах, Сахалин завалило по самые крыши. Жители региона рассказали, как пережили буран.

Два дня под снегом

Водитель автогрейдера пропал 16 февраля после того, как поехал расчищать снег в Сирныховском районе Сахалина. Местные жители отправились на его поиски, но метель нарушила их планы. Пришлось вызывать МЧС.

Его нашли только через двое суток: на машину сошла лавина и водитель был буквально погребён под снегом. 39-летний Сергей Парфёнов грелся в кабине, а когда кончилась солярка, разжёг костёр. Еды у него не было, пришлось спасаться термосом с кофе. Мужчина не пострадал, медпомощь ему не понадобилась.

Крыша под снегом

Дома на Сахалине в некоторых районах были завалены по самую крышу. Чтобы выбраться, люди откапывались часами. В Сети появились десятки видео, как провода на уличных столбах оказались на уровне глаз, а вход в дом представлял собой просто дыру в снегу.

Скорую накрыло лавиной

Как и водитель автогрейдера, скорая помощь оказалась под лавиной у села Бошняково. Чтобы спасти автомобиль, пришлось вызывать экскаватор. К счастью, в автомобиле никого не было. Ранее он застрял в снегу, и медики оставили машину.

Как писал ранее NEWS.ru, в США небывалые морозы пришли в южные регионы страны. А мощные снегопады привели к отключениям электричества у миллионов американцев. Многие из них не были готовы к такому разгулу стихии, поэтому в домах лопались трубы отопления и даже гибли при минусовых температурах. Но есть и те, кому мороз не страшен, — русские мигранты. Наученные суровой жизнью в России, они обезопасили свои дома от многотысячных ремонтов и даже не успели подхватить насморк.