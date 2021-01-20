Кадыров заявил, что выполнил «долг всей своей жизни»

https://static.news.ru/photo/f6385f6e-5b5b-11eb-af24-fa163e074e61_660.jpg Рамзан Кадыров Фото: chechnya.gov.ru

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров заявил, что ликвидировав террористическое подполье в регионе, он выполнил «долг всей своей жизни».

Приказ Верховного Главнокомандующего о ликвидации всего бандитского подполья во главе с так называемыми «эмирами», исполнение которого начал мой отец и которое продолжил я, давая клятву у его могилы, сегодня выполнен! Это был самый главный ДОЛГ всей моей жизни, — написал Кадыров на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Ранее глава Чечни сообщил о ликвидации шести боевиков, находившихся в федеральном розыске. В числе уничтоженных террористов также был Аслан Бютукаев, который, по данным спецслужб, причастен к организации теракта в аэропорту Домодедово в 2011 году.

Он добавил, что президент России Владимир Путин с самого начала был в курсе проведения спецоперации, лично вносил корректировки и поручил «провести операцию максимально профессионально, без потерь среди личного состава». Операцию провели бойцы полка полиции специального назначения МВД по ЧР имени первого президента ЧР, Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова. Спецоперация проходила на окраине селения Катар-Юрт.

Как сообщал NEWS.ru, Национальный антитеррористический комитет (НАК) обнародовал видеокадры оперативной съёмки с места спецоперации в Чеченской Республике.