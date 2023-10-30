Кадыров высказался по поводу беспорядков в Махачкале Кадыров: погромы и призывы к насилию по отношению к евреям будут пресекаться

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Погромы и призывы к расправе над евреями на фоне ближневосточного конфликта неприемлемы, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале. По его словам, именно этого ждут враги Москвы, поэтому такие действия будут решительно пресекаться российскими властями.

Израильский режим показал миру свое истинное лицо, устраивая самый настоящий массовый террор в отношении мирных людей. Но нельзя идти на поводу у врагов России и расшатывать ситуацию изнутри: нельзя митинговать, громить аэропорты в поисках лиц еврейской национальности и призывать к насилию. Такие действия неприемлемы в любом случае и будут очень жестко пресекаться, — подчеркнул политик.

Ранее президент РФ Владимир Путин на совещании по ситуации на Ближнем Востоке заявил, что события в Дагестане были спровоцированы через соцсети Украины по заданию западных спецслужб. В ходе своей речи президент также задался вопросом, можно ли помочь Палестине, нападая на татов и их семьи. Таты — ираноязычный народ Дагестана, часть которого исповедует иудаизм.

Представитель МИД России Мария Захарова ранее заявляла, что прошедшие в аэропорту Махачкалы массовые беспорядки — следствие спланированной и осуществленной извне провокации, реализованной украинскими русофобами. По ее словам, подстрекателями данной акции выступили те, кто ранее уже неоднократно прибегал к экстремистским и террористическим методам для дестабилизации внутриполитической ситуации в стране.