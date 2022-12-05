Кадыров посвятил стихотворение «клоуну Зеленскому» Кадыров в стихах назвал Зеленского клоуном

Фото: Глава и Правительство Чеченской Республики

Рамзан Кадыров

Глава Чечни Рамзан Кадыров в Telegram-канале обратился в стихотворной форме к президенту Украины Владимиру Зеленскому, назвав того клоуном и предсказав, что глава государства «сгинет в неволе, жизнь позорную влача». В одном из четверостиший Кадырова также отмечается, что Зеленскому «плевать на Украину», которая рискует «сгнить» под Новый год.

Перепутал клоун роли, / Над собою хохоча... / Как последний алкоголик / Бредит часто сгоряча, — написал Кадыров.

Глава Чеченской Республики назвал Зеленского гением лицедейства, а также заявил, что «киевский режим пьет кровь» украинцев. Кадыров задался вопросом, что президент Украины себе позволяет и как долго это продлится.

Сколько ты еще, Зеленский, / Наворотишь гнусных дел? / Разожжешь пожар вселенский, / Чтобы мир дотла сгорел? — вопрошает руководитель российского региона.

Кадыров также указал, что американская администрация пренебрежительно относится к украинскому президенту и заставляет его играть выгодные ей роли.

В Белом доме «режиссеры» / Подло сунули подвох?... / Он — Зеленский! Он веселый! / Он не в курсе! Просто — ЛОХ!!! — гласит одна из частей стихотворения.

Кадыров ранее посоветовал папе римскому Франциску проявлять «более миролюбивую риторику», воздержаться от ненависти и перестать сеять межнациональную рознь. Ранее понтифик заявил, что больше всего жестокости в сражениях на Украине он видит среди людей, которые, по его словам, не придерживаются русской традиции. В качестве примера папа римский назвал такие народности, как чеченцы и буряты.