Кадыров рассказал о ликвидации украинских диверсантов в Харьковской области

Фото: chechnya.gov.ru

Рамзан Кадыров

Российские военные уничтожили группу украинских диверсантов в районе населенного пункта Одноробовка Харьковской области, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале. Он отметил, что противника ликвидировали бойцы подразделения начальника отдела МВД России по Курчалоевскому району Рустама Агуева, а также 245-го мотострелкового полка ВС РФ.

Корректировка огня осуществлялась при помощи БПЛА. После выявления точного места дислокации противника был нанесен удар из тяжелого вооружения, — написал Кадыров.

Он также опубликвал видеозапись момента уничтожения диверсантов.

Полковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко ранее сообщил, что Вооруженные силы Украины в спешном порядке перебрасывают дополнительные силы и средства под Купянск в Харьковской области. По его словам, в состав прибывших подразделений вошли как хорошо обученные военные, так и свежемобилизованные солдаты без боевого опыта.

Марочко до этого заявил, что российская армия усилила давление на украинские позиции на Краснолиманском направлении. В частности, были нанесены удары по населенным пунктам Белогоровка, Серебрянка и Торское, занятым ВСУ. По словам офицера, Вооруженные силы России используют армейскую авиацию, артиллерию, а также тяжелые огнеметные системы.