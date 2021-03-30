Кадыров призвал власти Израиля не пугать граждан Чечнёй

https://static.news.ru/photo/0d94322a-9174-11eb-b931-96000091f725_660.jpg Фото: chechnya.gov.ru

Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал включение региона в список территорий, где сохраняется террористическая угроза. По его мнению, этот перечень, вероятно, не обновлялся на протяжении последних 20 лет.

Уважаемые члены Совета безопасности Израиля! Для вас лично сообщаю, что боевые действия в Чеченской Республике давно закончены, на территории нашего региона не осталось ни одной террористической группы, — написал чеченский лидер в своём Telegram-канале.

Кадыров также призвал израильских экспертов лично посетить Чеченскую Республику, чтобы воочию убедиться в отсутствии каких-либо угроз, а также выяснить, сколько в регионе погибло иностранных граждан за последние годы.

Я очень рад, что израильские граждане в курсе реального положения дел. Они активно приезжают в республику, занимаются бизнесом, отдыхают и путешествуют. Хотелось бы рекомендовать Совету безопасности Израиля не пугать своих граждан несуществующими чеченскими террористами, — заключил глава Чечни.

Как сообщал NEWS.ru, Кадыров ранее прокомментировал публикацию «Новой газеты» о расправах в регионе. Он заявил, что бывший сотрудник полка имени Ахмата-Хаджи Кадырова Сулейман Гезмахмаев, который рассказал о преступлениях, выдумал эту историю.