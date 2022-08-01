Кадыров призвал ЛДПР стать второй партией в России Кадыров считает, что ЛДПР должна занять твердую позицию партии номер два в России

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Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале положительно оценил начинания нового лидера партии ЛДПР Леонида Слуцкого, выразив уверенность, что она должна занять твердую позицию «партии номер два в России». По мнению регионального лидера, что ЛДПР в Чечне до недавних пор не пользовалась популярностью, но с приходом нового лидера и новых целей появился смысл существенно изменить ситуация.

Встретился с лидером партии ЛДПР Леонидом Слуцким. Он не в первый раз в республике. Помню, как Леонид Эдуардович посещал наш регион в самые тяжелые времена, сопровождал группу наблюдателей и вместе с Ахматом-Хаджи Кадыровым посещал избирательные участки... Леонид Эдуардович вдохнул в политический кейс партии новую жизнь и идеи. Я положительно оцениваю его начинания и поэтому уверен, что ЛДПР должна занять твердую позицию партии номер два в России, — написал Кадыров.

Предыдущий лидер ЛДПР, основатель партии Владимир Жириновский скончался в апреле. После его смерти Слуцкий стал временно исполняющим обязанности руководителя фракции, а 18 мая возглавил ее.

Ранее Кадыров сообщил, что президент РФ Владимир Путин наградил его орденом Александра Невского по представлению заместителя председателя российского правительства Марата Хуснуллина. Глава республики написал, что указом президента его представили к государственной награде за большой вклад в социально-экономическое развитие Чеченской Республики.