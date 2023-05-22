Кадыров объяснил отросшую бороду «джихадом против сатанистов»

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Рамзан Кадыров

Глава Чечни Рамзан Кадыров в Telegram рассказал, что отпустил бороду на период проведения специальной военной операции, как это делают все чеченские бойцы. Он добавил, что он вместе с участниками спецоперации ведет «священный джихад против сатанистов», покушающихся на религиозные ценности и традиционные институты здорового общества.

Я объяснил нашему президенту, что отпустил я ее на период проведения спецоперации. Впрочем, наши бойцы тоже так поступают, потому что для нас как защитников это не только долг перед Родиной, это и священный джихад против сатанистов, покушающихся на религиозные ценности и традиционные институты здорового общества, — сказал Кадыров.

Президент России Владимир Путин в рамках очередного совещания с коллегами обратил внимание на выросшую бороду главы Чечни Рамзана Кадырова. Тот в ответ заявил, что отращивает ее.

Ранее член комитета ГД по обороне Виктор Соболев заявил, что в российской армии запрещено носить бороду и персональные гаджеты, согласно требованиям воинской дисциплины. В ответ на это Кадыров призвал депутата не придираться к военным из-за бород. Он добавил, что 99,9% бойцов из Чечни носят их согласно сунне — исламскому священному преданию. Кадыров также обратился к спикеру Госдумы Вячеславу Володину и попросил его отправить «блюстителей устава» на передовую.

После этого Соболев поправился и сказал, что выступает не против ношения бород солдатами в армии, а против неопрятности военнослужащих. Он подчеркнул, что солдаты в армии «должны быть в нормальном виде», вне зависимости от того, на войне они или нет. Соболев добавил, что военным разрешено носить бороду по религиозным соображениям.