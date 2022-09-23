Кадыров обратился к уклонистам, овинив их в трусости Кадыров назвал уклонистов «трусами» и «предателями»

Фото: Рамзан Кадыров/vk

Рамзан Кадыров

Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале обратился к уклонистам, назвав их «трусами» и «предателями». По словам чиновника, таким людям нет оправдания.

Я обращаюсь к тебе, уклонист. Ты можешь придумывать разные оправдания. Ты можешь сказать, что ты не поддерживаешь нынешнюю политику. Ты можешь придумать сказку, что тебе чужда идея войны и концепция оружия или что ты просто не приемлешь насилие. Но знай, ты всего лишь трус, предатель и человек второго сорта, — написал он.

Ранее Кадыров пригрозил смертью бывшему бригадному генералу непризнанной Чеченской республики Ичкерии (террористическая организация, запрещена в РФ) Ахмеду Закаеву. На тот момент экс-террорист находился в Великобритании, которая предоставила ему политическое убежище.

3 сентября Кадыров заявил, что он заслужил «бессрочный и длинный отпуск» из-за того, что засиделся на рабочем месте. Глава Чечни опубликовал видео, на котором признался, что хочет уйти вовремя, «пока не выгнали». В видеопослании политик добавил, что уже не молод.

Позже Кадыров признался, что информацию о его бессрочном отпуске следует «оставить на будущее». По его словам, уйти с поста главы республики он не имеет права. Он добавил, что прежде считал себя «долгожителем» среди руководителей российских регионов, оказалось же, что рекорд составляет 27 лет. Кадыров сказал, что, возможно, сможет его превзойти.