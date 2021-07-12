Избирком Бурятии заявил о загадочных рисунках на бюллетенях для голосования

В Бурятии на бюллетенях для голосования были обнаружены странные линии и разводы, которые стояли напротив данных о претендентах на пост главы сельского поселения «Тамирское» в Кяхтинском районе. Как сообщает «МК в Бурятии», республиканская избирательная комиссия направила в МВД региона заявление одного из кандидатов с требованием признать выборы главы недействительными.

На загадочные линии обратил внимание кандидат в главы сельского поселения Юрий Климов. По его словам, эти «посторонние рисунки» нарушили принцип равенства, поскольку при проставлении в бюллетене отметки в квадрате напротив его фамилии они становятся размытыми и нечитабельными. Он уверяет, что именно из-за этого он потерпел поражение на выборах.

Избирком после проверки его жалобы, подтвердил, что непонятные линии присутствуют на сведениях и в квадратах для проставления отметок избирателей у кандидатов Юрия Климова и Натальи Помазановой. При этом у третьего претендента на должность, Александра Доржиева, они отсутствуют.

Теперь природу рисунков на бюллетенях должны будут выяснить полицейские.

Ранее члены столичных участковых и территориальных избирательных комиссий, а также наблюдатели на выборах призвали отменить результаты дистанционного электронного голосования (ДЭГ). Они написали открытое письмо на имя руководителя общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Алексея Венедиктова, в котором назвали систему ДЭГ «инструментом фальсификаций».