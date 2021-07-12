Избирком Бурятии заявил о загадочных рисунках на бюллетенях для голосования
В Бурятии на бюллетенях для голосования были обнаружены странные линии и разводы, которые стояли напротив данных о претендентах на пост главы сельского поселения «Тамирское» в Кяхтинском районе. Как сообщает «МК в Бурятии», республиканская избирательная комиссия направила в МВД региона заявление одного из кандидатов с требованием признать выборы главы недействительными.
На загадочные линии
Избирком после проверки его жалобы, подтвердил, что непонятные линии присутствуют на сведениях и в квадратах для проставления отметок избирателей у кандидатов Юрия Климова и Натальи Помазановой. При этом у третьего претендента на должность, Александра Доржиева, они отсутствуют.
Теперь природу рисунков на бюллетенях должны будут выяснить полицейские.
Ранее члены столичных участковых и территориальных избирательных комиссий, а также наблюдатели на выборах призвали отменить результаты дистанционного электронного голосования (ДЭГ). Они написали открытое письмо на имя руководителя общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Алексея Венедиктова, в котором назвали систему ДЭГ «инструментом фальсификаций».