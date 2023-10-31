Избиение девочки в Нефтекамске попало на видео В Нефтекамске школьницы поставили девочку на колени и избили за вейп

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Нефтекамске девочки на глазах у толпы сверстников поставили школьницу на колени и избили, сообщает «360». По предварительным данным, причиной ссоры стал вейп. Видеозапись конфликта между подростками попала в Сеть.

Как рассказала изданию одна из свидетельниц происшествия, драка произошла в ночь на 30 октября. Судя по нарядам и гриму, подростки отмечали Хеллоуин. В какой-то момент между девочками возник конфликт из-за «подика», что на сленге означает вейп.

Она с подругой у другой девочки попросила попарить и подик начала забирать. Та его забрала, и другая начала ее бить, — рассказала собеседница издания.

Судя по кадрам видео, нападавшая заставила девочку встать на колени. При этом присутствовавшие разделились на два лагеря, одни поддерживали агрессора, другие — пострадавшую. Затем за школьницу вступился один из подростков, который отогнал нападавших от жертвы, за что подвергся угрозам и оскорблениям со стороны агрессивно настроенной школьницы.

По словам свидетельницы, вскоре на место ЧП приехала полиция. Официальной информации о конфликте пока не поступало.

Ранее в Оренбургской области группа подростков избила 15-летнего учащегося кадетской школы. Подросток получил многочисленные травмы и частично потерял память.