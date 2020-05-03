Из омской больницы вывозят пациентов из-за подозрений на коронавирус

https://static.news.ru/photo/ea00aa28-8d50-11ea-b837-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пациентов пульмонологического отделения горбольницы № 1 в Омске экстренно распределяют по другим лечебным учреждениям. Об этом сообщил Минздрав Омской области.

На данный час происходит перераспределение пациентов пульмонологического отделения ГБ № 1 по лечебным учреждениям соответствующего профиля, — цитирует РИА Новости сообщение регионального Минздрава.

В ведомстве сообщили, что эти меры применяются из-за подозрения, что в отделение попал коронавирус. Отмечается, что в течение суток его продезинфицируют, и в ближайшее время оно обязательно заработает.

Как писал NEWS.ru, в Сосновоборске (Красноярский край) пациентку с COVID-19 поместили в общую палату. Девушку с подозрением на коронавирус госпитализировали в отделение общей терапии по распоряжению и. о. главврача учреждения. При этом в палатах не было средств защиты. Кроме того, на то время в отделении находились 32 пациента старше 65 лет — то есть те, которые находятся в группе риска.