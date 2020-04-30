Под Красноярском девушку с коронавирусом поместили в палату общей терапии

https://static.news.ru/photo/4312e480-8b1e-11ea-b3ae-fa163e074e61_660.jpg Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

В Сосновобрске Кросвноярской области пациентку с COVID-19 поместили в общую палату. Об этом рассказал депутат краевого заксобрания Александр Глисков.

Депутату об этом сообщили врачи больницы. По их словам, девушку с подозрением на коронавирус госпитализировали в отделение общей терапии по распоряжению и.о. главврача учреждения. При этом в палатах не было средств защиты. Кроме того, на тот момент в отделении находилось 32 пациента старше 65 лет — то есть те, которые находятся в группе риска.

Только после того, как у пациентки подтвердился COVID-19, её перевели в созданное специально для таких больных отделение. Отмечается, что пятерых сотрудников больницы отправили на карантин только через три дня после того, как у пациентки подтвердился коронавирус.

Теперь наше руководство желает скрыть тот факт, что пациентка более 48 часов находилась в терапии, — цитирует «МК-Красноярск» слова медиков.

Как писал NEWS.ru, первый замглавы департамента здравоохранения и соцзащиты населения Белгородской области Людмила Крылова попыталась успокоить пациентов, взволнованных из-за закрытия на карантин одного из хирургических отделений. Она заявила, что от рака умирают не сразу.