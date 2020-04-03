Ивановские власти призвали жителей региона не сдавать жильё москвичам

https://static.news.ru/photo/0a140d1e-75c3-11ea-997c-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

В Ивановской области во время действия режима самоизоляции власти призвали не сдавать жильё гостям из Москвы и Московской области.

Об этом заявил директор департамента здравоохранения Ивановской области Артур Фокин. По его словам, область ждёт волна из приезжих из столицы, которые захотят провести самоизоляцию в регионе.

Я вам не рекомендую сдавать им жильё, — цитирует его РИА Новости.

Фокин подчеркнул, что если кто-то из приезжих окажется инфицированным, у людей, которые сдали ему жильё, тоже будут проблемы с законом.

Как писал NEWS.ru, пациент, находившийся на карантине после возвращения из-за рубежа, сбежал из ивановской больницы. Уточняется, что он сбежал через окно, так как дверь в его палату была заперта.