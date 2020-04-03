Ивановские власти призвали жителей региона не сдавать жильё москвичам

В Ивановской области во время действия режима самоизоляции власти призвали не сдавать жильё гостям из Москвы и Московской области.
Об этом заявил директор департамента здравоохранения Ивановской области Артур Фокин. По его словам, область ждёт волна из приезжих из столицы, которые захотят провести самоизоляцию в регионе.
Я вам не рекомендую сдавать им жильё, —
цитируетего РИА Новости.
Фокин подчеркнул, что если кто-то из приезжих окажется инфицированным, у людей, которые сдали ему жильё, тоже будут проблемы с законом.
Как писал NEWS.ru, пациент, находившийся на карантине после возвращения из-за рубежа, сбежал из ивановской больницы. Уточняется, что он сбежал через окно, так как дверь в его палату была заперта.
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