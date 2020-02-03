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Глава Якутии Айсен Николаев поручил кабмину взять на особый контроль цены на овощи и фрукты из-за закрытия границы на Дальнем Востоке в связи с распространением коронавируса из Китая.

Закрытие границы может привести к росту цен на продукты, так как большая их часть везётся именно из КНР. Необходимо <…> держать ситуацию на особом контроле и совместными усилиями выработать механизмы...