Выборгский районный суд Санкт-Петербурга удовлетворил требования прокурора в защиту интересов инвалида, которому оказали некачественную медицинскую помощь в городской туберкулёзной больнице № 2. За дефекты ведения медицинской документации, диагностики и лечения медучреждение обязали компенсировать моральный вред в размере 750 тыс. рублей.
Как
Как писал NEWS.ru, более 500 тысяч рублей за неправильное лечение отсудила у государственного противотуберкулёзного диспансера Свердловской области жительница Екатеринбурга. Ей был поставлен «дифференциальный диагноз между инфильтративным туберкулёзом и саркоидозом лёгких». В результате врачебный консилиум решил лечить туберкулёз при помощи химиотерапии, хотя микобактерий туберкулёза у женщины не нашли. Точный диагноз — «саркоидоз» — женщине поставили уже позже, когда на фоне лечения у больной развился лекарственный гепатит. Как показала экспертиза, больная не нуждалась в сеансах химиотерапии. При этом гепатит у неё развился именно в результате назначенного лечения.
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