Иностранным журналистам показали страшные последствия удара ВСУ по ЛНР

Иностранным журналистам показали общежитие, которое было разрушено в результате атаки ВСУ по Старобельску в ЛНР, сообщил корреспондент «Известий» Эмиль Тимашев. По его словам, представители зарубежной прессы фотографируют место трагедии и снимают репортажи.

Представителям СМИ подробно рассказывают о событиях той ночи: показывают, где находились выходы, как наносился удар и какие разрушения получили здания. Сейчас группа журналистов движется в сторону разрушенного общежития, где продолжается осмотр места происшествия, — уточнил Тимашев.

Ранее представитель МИД России Мария Захарова подтвердила, что на место трагедии в ЛНР выехали более 50 иностранных журналистов из 19 стран. В делегацию вошли корреспонденты из Австрии, Бразилии, Британии, Венгрии, Венесуэлы, Германии, Греции, Испании, Италии, Катара, Китая, Кубы, Ливана, ОАЭ, Пакистана, США, Турции, Финляндии и Франции.

Также уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова сообщила, что более 60 детей пострадали и получили ранения в результате жестокой атаки украинских войск на здание колледжа в Старобельске. Погиб 21 ребенок.