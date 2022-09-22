Иностранные круизные суда отказались от контрактов с портом Сочи

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Иностранные круизные суда отказались от ранее заключенных с портом Сочи контрактов, рассказал РИА Новости его гендиректор Юрий Владимиров. По его словам, это заметно повлияло на доходы гавани.

Иностранные компании, они заявляются в круиз, ставят себе точку прихода Сочи. В прошлом году были заявлены 19 круизов, но все отказались после февраля. Мы потеряли полностью всю эту составляющую, — цитирует его агентство.

Владимиров пояснил, что контракты с иностранными круизными компаниями составляли заметную часть дохода порта. Их отказ от сотрудничества создает дополнительные проблемы по содержанию инфраструктуры.

При этом он отметил, что в связи с событиями на Украине и закрытием аэропортов на юге России выросло число междугородних, так называемых каботажных перевозок. Они способствовали увеличению пассажиропотока минувшим летом на 70%.

Ранее сообщалось, что россияне заинтересовались речными круизами на фоне санкций. Спрос на такие путешествия в мае-июне вырос на 80% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.