Автомобиль инкассаторов столкнулся с внедорожником в Подольском районе. Один человек пострадал.
Пресс-служба областной Госавтоинспекции уточнила, что произошло тройное ДТП. Инкассаторская машина перевернулась в результате аварии.
Полицейские работают на месте происшествия. Обстоятельства ДТП пока не ясны,
Как писал NEWS.ru, в декабре прошлого года инкассатор в Оренбургской области потерял сумку с миллионом рублей. Мужчина забыл деньги на крыше автомобиля. К счастью инкассатора обнаруживший сумку 72-летний местный сдал находку в полицию.
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