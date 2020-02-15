https://static.news.ru/photo/b8ef81b0-5016-11ea-865f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Автомобиль инкассаторов столкнулся с внедорожником в Подольском районе. Один человек пострадал.

Пресс-служба областной Госавтоинспекции уточнила, что произошло тройное ДТП. Инкассаторская машина перевернулась в результате аварии.

Полицейские работают на месте происшествия. Обстоятельства ДТП пока не ясны, сообщает РЕН ТВ.

Как писал NEWS.ru, в декабре прошлого года инкассатор в Оренбургской области потерял сумку с миллионом рублей. Мужчина забыл деньги на крыше автомобиля. К счастью инкассатора обнаруживший сумку 72-летний местный сдал находку в полицию.