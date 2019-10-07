Пресс-секретарь главы Чечни Альви Каримов назвал слухами информацию о подготовке отравления Рамзана Кадырова. Он отказался давать комментарий по этому вопросу.
СМИ сообщили, что покушение на президента Республики готовили мэр Аргуна Ибрагим Темирбаев, глава Урус-Мартана Валид Абдурешидов и первый замглавы МВД Апти Алаудинов.
Последний, по некоторым данным, был задержан для допроса, передаёт
Как ранее писал News.ru, здоровью главы Чечни Рамзана Кадырова ничего не угрожает, у него сезонная простуда. Об этом заявил министр здравоохранения республики Эльхан Сулейманов.
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