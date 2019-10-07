Фото: chechnya.gov.ru

Из-за опрокидывания туристического автобуса в Нижегородской области, в результате которого пострадали 17 человек, возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». По предварительным данным, водитель не справился с управлением, и сейчас решается вопрос о его аресте.

Установлено, что водитель автобуса не справился с управлением и совершил опрокидывание транспортного средства, — сообщили РИА Новости в ГУ МВД по Нижегородской области. Как писал News.ru, туристы, пострадавшие в этом...